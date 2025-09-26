مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

ماريسكا يصدم مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي بشأن بالمر

كتب - محمد القرش:

03:53 م 26/09/2025

احتفال كول بالمر الشهير (5)

صدم إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي مدربي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، بشأن مدة غياب بالمر عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي: "قررنا حماية كول حتى لا تتفاقم إصابته، لذا سنمنحه راحة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى فترة التوقف الدولي، لنرى إن كانت هذه الراحة تعني قدرته على التعافي بنسبة 100%".

وأوضح: "الأمر يتعلق فقط بمعالجة ألم فخذه، إصابته بالنسبة لعدد المباريات التي يخوضها أمر وارد، ونحاول أن نكون حذرين معه قليلاً، ونأمل أن يكون جاهزًا تمامًا بعد فترة التوقف الدولي".

ويبلغ سعر بالمر في فانتازي الدوري الإنجليزي (10.4 مليون جنيه إسترليني)، حيث بلغت نسبة ملكيته 18%.

اقرأ أيضًا:

فانتازي.. التشكيل الأفضل للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. تغيّر أسعار 11 لاعبا قبل الجولة السادسة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بالمر الدوري الإنجليزي فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي ماريسكا كول بالمر
خبيرة فانتازي تكشف أفضل فريق لتفعيل خاصية "وايلد كارد"

فيديو قد يعجبك:



