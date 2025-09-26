ماريسكا يصدم مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي بشأن بالمر

صدم إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي مدربي لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، بشأن مدة غياب بالمر عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي: "قررنا حماية كول حتى لا تتفاقم إصابته، لذا سنمنحه راحة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى فترة التوقف الدولي، لنرى إن كانت هذه الراحة تعني قدرته على التعافي بنسبة 100%".

وأوضح: "الأمر يتعلق فقط بمعالجة ألم فخذه، إصابته بالنسبة لعدد المباريات التي يخوضها أمر وارد، ونحاول أن نكون حذرين معه قليلاً، ونأمل أن يكون جاهزًا تمامًا بعد فترة التوقف الدولي".

ويبلغ سعر بالمر في فانتازي الدوري الإنجليزي (10.4 مليون جنيه إسترليني)، حيث بلغت نسبة ملكيته 18%.

