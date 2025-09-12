مباريات الأمس
أفضل تشكيل وغياب مرموش.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

04:15 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

عمر مرموش مع السيتي (3)_7

background

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن بداية الجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، إذ يسعى المدربين لوضع الرتوش الأخيرة على التشكيل أملا في الوصول إلى الشكل الأمثل لبداية الأسبوع الجديد.

وتُغلق نافذة انتقالات الأسبوع الرابع من فانتازي البريميرليج بعد غدا السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرا

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة:

أفضل تشكيل للجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. موقف مرموش من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش (8.4 مليون جنيه إسترليني) تعرض لإصابة في الركبة أثناء وجوده مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. انخفاض سعر نجم أرسنال

شهد اليوم انخفاض سعرنجم أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل الجولة الرابعة.. من هم أفضل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يناقش كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل النجوم المتميزين الذين يمكن امتلاكهم بعد الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وايلد كارد.. أفضل فريق لفانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

قام كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي باختيار تشكيلة لـ "Wildcard"، حيث استخدم الخاصية أكثر من 392000 ألف مدرب، قبل الجولة الرابعة من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول

ارتفع سعر لاعب ليفربول، هوجو إيكيتيكي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

