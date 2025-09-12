مباريات الأمس
فانتازي.. انخفاض سعر نجم أرسنال

11:15 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم انخفاض سعرنجم أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 12 سبتمبر أغسطس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 9.8 مليون جنيه إسترليني

سولي مارش (برايتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ريان تشيركي (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) 8 مليون جنيه إسترليني

