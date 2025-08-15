كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

بدأ العد التنازلي لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى المدربين لوضع الرتوش الأخيرة على التشكيل أملا في الوصول إلى الشكل الأمثل لبداية الموسم.

وتُغلق نافذة انتقالات الأسبوع الأول من فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء قبل مباراة ليفربول وبورنموث.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع الأول:

أفضل تشكيلة فانتازي الدوري الإنجليزي للمباريات الافتتاحية

يقترح خبراء الموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي التشكيل الأفضل للمباريات الافتتاحية، وهنا نستعرض اختياراتهم لمساعدتك في اختيارك تشكيلك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أفضل مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل مهاجمي البريميرليج، قبل بداية الموسم الجديد 2025/26 المقرر لها يوم الجمعة المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صلاح يقود التشكيل الأمثل للجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

اختار خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، التشكيل الأمثل من وجهة نظرهم قبل انطلاق البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل بداية الموسم.. أبرز 4 لاعبين بفانتازي الدوري الإنجليزي

أيام تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من فانتازي الدوري الإنجليزي 2025/26، حيث يبحث المدربين عن أبرز اللاعبين استعدادا لاختيار التشكيل الأمثل لبداية البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هم نجوم الفانتازي المميزين في فترة الإعداد قبل الموسم؟

قبل انطلاق الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي، يتم الكشف عن اللاعبين الذين كانوا في أفضل مستوياتهم في الصيف استعدادا للموسم الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هو أفضل كابتن في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن يتنافس كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) ومحمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) على شارة القيادة لملايين المديرين الفنيين في الجولة الافتتاحية لدوري Fantasy Premier League 2025/26 .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يجب على لاعبي فانتازي الاستغناء عن محمد صلاح؟.. خبراء فانتازي يجيبون

راقب لاعبو فانتازي الدوري الإنجليز أداء محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد وتأثير وصول فلوريان ويرتز (8.5 مليون جنيه إسترليني) قبل الجولة الافتتاحية من دوري Fantasy Premier League 2025/26 .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

خبراء الدوري الفانتازي يشرحون.. ماذا نفعل مع لاعبي ليفربول؟

بعد هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، وإهدار محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي، تقدم مجموعة خبراء Fantasy Premier League التابعة لـ The Scout نصائح حول ما إذا كان ينبغي الاستثمار في لاعبي ليفربول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكشف عن سعر 11 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن سعر 11 لاعبا في البريميرليج، قبل انطلاق الموسم الجديد 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مرموش بينهم.. تغيير مركز 11 لاعبا بفانتازي الدوري الإنجليزي

أعلن الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي تغيير مركز 11 لاعبا قبل بداية موسم 2025/26 من البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا