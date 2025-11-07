مباريات الأمس
فانتازي.. انخفاض سعر نجم مانشستر سيتي قبل الجولة 11

كتب : محمد القرش

11:33 ص 07/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

انخفض سعر مدافع مانشستر سيتي، جوسكو جفارديول، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.


ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم


لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم


لاعبون انخفضت أسعارهم


كالفين رامزي (ليفربول) 3.8 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:



