ارتفع سعر نجم مانشستر يونايتد، برايان مبيومو، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

ميكي فان دي فين (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أرماندو بروجا (بيرنلي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جويل بيروي (ليدز) 5 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (نيوكاسل) 7.3 مليون جنيه إسترليني

محمد كودوس (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني