فانتازي.. انخفاض سعر لاعب تشيلسي

شهد سعر لاعب تشيلسي ميخايلو مودريك تراجعًا ملحوظًا، ضمن التغييرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تتغير القيمة السوقية للاعبين بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، تبعًا لمستوياتهم في الجولات السابقة ونسب الشراء والبيع.

ويستعرض "مصراوي" أحدث التعديلات على أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج ليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وفقًا لما أعلنته المنصة الرسمية للعبة:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

ميخايلو مودريك (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تيريل مالسيا (مانشستر يونايتد) 3.8 مليون جنيه إسترليني

مارك جيليسبي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ناثان فريزر (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني