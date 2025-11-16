فانتازي.. انخفاض سعر 4 لاعبين اليوم

انخفض سعر 4 لاعبين اليوم، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماكسيم إستيف (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماكس فايس (بيرنلي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ديفيد مولر وولف (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني