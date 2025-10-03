ساعات قليلة تفصلنا عن غلق نافذة انتقالات الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يجب على المدربين الحظر من شراء اللاعبين الغائبين عن فرقهم بسبب الإيقاف أو حتى القريبون منه.

وأي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعبون الموقوفون

- تشالوباه (تشيلسي ) - الجولة 7

- كيرنان ديوسبري (إيفرتون) - الجولة 7

- سوتشيك (وست هام يونايتد) - الجولة 7

- رينيلدو ماندافا (سندرلاند) - من الجولة 6 إلى 8

اللاعبون القريبون من الإيقاف

- ساشا لوكيتش (فولهام) - 4 إنذارات

- كالافيوري (أرسنال) - 3 إنذارات

- أليكس خيمينيز (بورنموث) - 3 إنذارات

- آدامز (بورنموث) - 3 إنذارات

- كولينز (برينتفورد) - 3 إنذارات

- هيوز (كريستال بالاس) - 3 إنذارات

- إيرويجبونام (إيفرتون) - 3 إنذارات

- ويليامز (نوتنجهام) - 3 إنذارات

- كيلمان (وست هام) - 3 إنذارات

- دوهيرتي (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

- جوميز (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات