مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

0 1
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

فانتازي.. ارتفاع سعر نجم مانشستر يونايتد

كتب : محمد القرش

05:34 م 28/10/2025

فانتازي.. ما الأندية التي يفضل الرهان عليها بداية

ارتفع سعر نجم مانشستر يونايتد، برايان مبيومو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.7 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جيمي بينوي-جيتنز (تشيلسي) 6.1 مليون جنيه إسترليني

ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس) 5.0 مليون جنيه إسترليني

توم كينج (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أنتوني روبنسون (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

عبد الله با (سندرلاند) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كريستيان روميرو (توتنهام) 5.0 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإ،جليزي

