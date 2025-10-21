ارتفاع سعر نجم فانتازي الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر نجم فانتازي الدوري الإنجليزي، إيرلينج هالاند، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كين لويس بوتر (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

إيليا جرويف (ليدز) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيساك (ليفربول) 10.5 مليون جنيه إسترليني

ريتشارليسون (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني