فانتازي.. انخفاض سعر 17 لاعبا بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

انخفض سعر 17 لاعبا اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 8 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل) 7.3 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماكس دومان (أرسنال) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.6 مليون جنيه إسترليني

جوليان أراوجو (بورنموث) 3.9 مليون جنيه إسترليني

شارالامبوس كوستولاس (برايتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

أوليفر سون (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.6 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جويل بيروي (ليدز) 5.1 مليون جنيه إسترليني

تاناكا آو (ليدز) 4.8 مليون جنيه إسترليني

تري نيوني (ليفربول) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جيمس ترافورد (مانشستر سيتي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.0 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماكاتي ( نوت فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جيمس وارد براوس (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

جيدو رودريجيز (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ليون تشيوومي (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

توتي جوميز (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني