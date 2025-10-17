أفضل 4 لاعبين للجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، 4 لاعبين متوقع تألقهم وحصدهم العديد من النقاط خلال الجولة الثامنة من البريميرليج التي تبدأ غدا السبت.

ومن المقرر أن تُغلق نافذة انتقالات الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا السبت.

إيبيريتشي إيزي (أرسنال) 7.6 مليون جنيه إسترليني

من بين جميع لاعبي أرسنال الذين بدأوا مباراة واحدة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يتمتع إيزي بأفضل معدل دقائق لكل تسديدة.

ويبلغ متوسط ​​محاولات الدولي الإنجليزي تسديدة كل 23 دقيقة في موسم 2025/2026.

ويبلغ متوسط تسديد فيكتور جيوكيريس (9.1 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا (9.9 مليون جنيه إسترليني) كرة كل 38 دقيقة.

جارود بوين (وست هام يونايتد) 7.7 مليون جنيه إسترليني

من المقرر أن يبدأ وست هام يونايتد سلسلة مباريات جيدة، حيث يحتل ثلاثة من منافسيه الأربعة المقبلين المركز الخامس عشر أو أقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذا يجعل من بوين اختيار رائع طويل الأمد، حيث يحتل المركز الثالث بين المهاجمين من حيث الأهداف المسجلة برصيد ثلاثة أهداف.

شون لونجستاف (ليدز يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

في آخر جولتين، سدد لاعب خط الوسط ست تسديدات وصنع 12 فرصة، وهذا الرقم الأخير يفوق ضعف عدد الفرص التي صنعها أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعززت إمكانيات لونجستاف في صناعة الأهداف بفضل دوره الجديد كمنفذ للركلات الثابتة في ليدز، حيث نفذ بـ 11 ركلة ركنية في آخر مباراتين للفريق.

نوردي موكييلي (سندرلاند) 4 مليون جنيه إسترليني

حصد قلب الدفاع الفرنسي نقاط مساهمة دفاعية في أربع من أصل خمس مباريات بدأها مع سندرلاند هذا الموسم، وكان على بعد مساهمة واحدة فقط في الجولة السادسة من أجل تحقيق 100% من العوائد الدفاعية.

كما ساعد "القطط السوداء" على الحفاظ على شباكها نظيفة في مباراتين خلال تلك المباريات الخمس، حيث حقق معدلًا بلغ 5.4 نقطة في المباراة الواحدة.

ومن بين المدافعين الذين تبلغ قيمتهم 4.5 مليون جنيه إسترليني أو أقل، فإن زميله في الفريق عمر ألديريتي (4.1 مليون جنيه إسترليني) والذي يُصنف حاليًا على أنه من غير المؤكد مشاركته في الجولة الثامنة، يمكنه التفوق على ذلك.