خاصية "بينش بوست".. أفضل فريق قبل الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

10:26 ص 17/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

قام كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، باختيار أفضل فريق مكون من 15 لاعبا من أجل مساعدة المدربين الذين يتطلعون لاستخدام خاصية "بينش بوست" قبل الجولة الثامنة.

وقام أكثر من 137 ألف مدرب فانتازي بتفعيل خاصية "بينش بوست" والتي تسمع لهم بجمع النقاط من جميع أفراد الفريق المكون من 15 لاعبا، بدلا من التشكيل الأساسي فقط والمكون من 11 لاعبا.

أفضل فريق فانتازي قبل الجولة الثامنة

حراسة المرمى: أريولا (وست هام) 4.3 مليون جنيه.

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال) 6.3 مليون جنيه - جفارديول (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه - تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه.

خط الوسط: ساكا (أرسنال) 9.9 مليون جنيه - سيمينيو (بورنموث) 7.9 مليون جنيه - قودوس (توتنهام) 6.8 مليون جنيه - إنزو فرنانديز (تشيلسي) 6.7 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.5 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.7 مليون جنيه - جارود بوين (وست هام) 7.7 مليون جنيه.

مقاعد البدلاء: مارتن دوبرافكا (بيرنلي) 4 مليون جنيه - نوردي موكييلي (سندرلاند) 4 مليون جنيه - تشاكا (سندرلاند) 5 مليون جنيه - جو رودون (ليدز) 4.1 مليون جنيه.

