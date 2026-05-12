من سنوات الهيمنة للمركز الثالث.. وادي دجلة يفقد عرش الكرة النسائية

فقد فريق السيدات بنادي وادي دجلة مكانه على منصات التتويج، مع ظهور منافس جديد هو "مسار"، الذي سيطر على الألقاب خلال آخر 3 سنوات.

ويُعد وادي دجلة الفريق النسائي الأكثر تتويجًا بالألقاب في مصر، إذ توج بالدوري المصري 13 مرة، وكأس مصر 7 مرات، إضافة إلى أنه أول فريق يفوز بكأس السوبر المصري للسيدات، وشارك في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وادي دجلة يفقد عرشه

غاب فريق وادي دجلة عن منصات التتويج خلال آخر 3 سنوات، وكان آخر لقب حققه الفريق هو كأس السوبر المصري للسيدات يوم 1 أكتوبر 2023، عندما فاز على توت عنخ آمون (مسار حاليًا) بنتيجة 2-1.

وكان الدوري المصري موسم 2022-2023 آخر لقب دوري حققه فريق وادي دجلة، قبل أن يفرض مسار سيطرته على الدوري المصري للسيدات ويتوج باللقب 3 مواسم متتالية.

وخسر وادي دجلة نهائي كأس مصر للسيدات في آخر 3 نسخ، أمام مسار بنتيجة 4-2، ثم أمام الأهلي بنتيجة 1-0، وآخرها الهزيمة يوم الجمعة الماضي أمام مسار بنتيجة 3-2، بعدما كان متقدمًا بثنائية نظيفة.

وأنهى وادي دجلة، الذي شارك في أول نسخة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، الموسم الحالي في المركز الثالث، ليفقد مكانه في البطولة الأفريقية لصالح مسار، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية البرونزية في النسخة قبل الماضية، والوصول إلى نصف النهائي في النسخة السابقة.

