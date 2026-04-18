إعلان

قبل أمم أفريقيا.. منتخب مصر للكرة النسائية يحقق فوزاً ثانياً على السعودية

كتب : نهي خورشيد

10:03 م 18/04/2026
    منتخب مصر للكرة النسائية يحقق فوزاً ثانياً على السعودية (1)

حقق منتخب مصر للكرة النسائية فوزاً ودياً على نظيره السعودي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها ضمن برنامج إعداد المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

أهداف سيدات منتخب مصر

وجاءت بداية التسجيل عبر اللاعبة نادين غازي التي أحرزت الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول، قبل أن تضيف منار هاني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

نتيجة الودية الأولي

وكان المنتخبان التقيا في مواجهة ودية أولى يوم الثلاثاء الماضي، انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراتان مشاركة جميع اللاعبات الـ23 المنضمات للمعسكر، إذ حرص الجهاز الفني بقيادة محمد كمال على منح الفرصة كاملة لعناصر الفريق باستثناء حارسة المرمى فرح سمير التي تعرضت للإصابة أثناء عمليات الإحماء.

وأكد المدير الفني أن المعسكر حقق العديد من المكاسب الفنية أبرزها زيادة الاحتكاك القوي وإتاحة الفرصة للاعبات الشابات لاكتساب الخبرات الدولية، إلى جانب تجربة أكثر من أسلوب تكتيكي خلال المباريات الودية.

تصريحات رئيس بعثة منتخب مصر للسيدات

من جانبه، أشاد الدكتور جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب المصري بالأداء الفني للاعبات، مؤكداً تميز الفريق في الاستحواذ وبناء الهجمات وكسر خطوط اللعب إلى جانب الروح القتالية والالتزام طوال فترة المعسكر.

كما وجه رئيس البعثة الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال والتنظيم وتوفير كافة سبل الراحة لإنجاح المعسكر، مشيداً في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهر به المنتخب السعودي خلال المواجهتين.

إعلان

إعلان

