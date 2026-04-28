إعلان

مقاومة سلطات بكلاب وحجارة .. 3 ثغرات أنقذت "أبو العاقل" من المؤبد (تفاصيل)

كتب : رمضان يونس

08:32 م 28/04/2026

المستشار طارق أبو عيدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، ببراءة "أحمد العاقل" بعد واقعة اتهامه بتكوين تشكيل عائلي ضم زوجته وشقيقه اختصوا ببيع "الهيروين" في ساقية مكى بالجيزة.


عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

3 ثغرات انتهت ببراءة بعد المؤبد


وترافع وليد عبد الوهاب محمد، أمام هيئة المحكمة، ودفع بانتفاء حيازة المواد المخدرة بحق المتهم، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة، وتلفيق الإتهام من قبل مأمور الضبط القضائي، و انتفاء المسؤولية التضامنية المُفترضة.


واستند "عبد الوهاب" في مرافعته على بطلان إقرار المتهمين السابق مُحاكمتهما على المتهم الماثل "أحمد"، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة وعدم تواجده بمسرح الجريمة إيبان القبض على"زوجته وشقيقه".

وليد عبد الوهاب المحامي
وألتمس "عبد الوهاب" في ختام مرُافعته براءة موكله كون الأخير لم يضبط وقت تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين، موضحًا أن مأمور الضبط القضائي أدعى أن المتهم الماثل كون رفقة "زوجته" وشقيقه نشاط عائلي اختص في الترويج للهيروين دون أي دليل.


وأدانت محكمة جنايات الجيزة "أحمد عبد الستار" غيابيًا بالسجن المؤبد، على خليفة اتهامه بتشكيل عائلي تخصص نشاطه في الاتجار في الهيروين بساقية مكى بالجيزة.

مقاومة بكلاب وحجارة


ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 759 لسنة 2025 جنايات الجيزة والمقيدة برقم 1252 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "أحمد. س" وآخرين تهمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري مششخن "خرطوش" و 3 طلقات تستخدم للسلاح الناري وسلاح أبيض "مطواة" و "حجر".


وذكرت النيابة العامة - وفق أوراق الدعوى- أن المتهمين استعملوا القوة واستخدموا العنف والتهديد ضد ضباط مباحث الجيزة (رئيس مباحث ومعاونه والقوة المرافقة له)، بغرض الامتناع عن مباشرة مهام علمه.


وأوضحت النيابة أن المتهمة الثانية قامت باعتراض طريق القوات، إذ أغلقت باب العقار مسرح الواقعة أمام قوة الشرطة، لمنعهم من القبض على "أحمد.ش"، وشقيقه، وقاموا بإطلاق حيوانات مفترسة "كلبين"، وبادروا بالقاء حجارة "صوبهم إلا أنهما لم يبلغا مقصدهما. بتمكن القوات من إلقاء القبض على المتهمين.

اقرأ ايضا :

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
أخبار المحافظات

جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

بروش وملاعق وعسل البيت الأبيض.. قصة هدايا ميلانيا ترامب والملكة كاميلا
علاقات

بروش وملاعق وعسل البيت الأبيض.. قصة هدايا ميلانيا ترامب والملكة كاميلا
أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"