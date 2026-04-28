أعلن الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ترحيب الدولة المصرية باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى حجاج دولة فلسطين وحجاج الترانزيت، في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لهذا العام.

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026

أوضح "عليان"، أنه تم تجهيز عدد من المنافذ المخصصة لإصدار تذاكر الطيران الخاصة بالحجاج، على أن تستمر في العمل طوال فترة موسم الحج وحتى 21 مايو المقبل، وهو موعد سفر آخر فوج من الحجاج.

أماكن إصدار تذاكر الحج 2026 ومواعيد العمل

وأشار في بيان اليوم، إلى أن مقار إصدار تذاكر الحج تتوزع على ثلاثة مواقع رئيسية، تشمل مقر إدارة الحج والعمرة بشبرا المظلات بأبراج أغاخان، والذي يخدم حجاج شركات السياحة والهيئات والأفراد، ومقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية المخصص لحجاج القرعة، بالإضافة إلى مقر المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لخدمة حجاج الجمعيات، مع توفير سهولة الوصول إليها عبر محطات مترو قريبة.

وأكد رئيس مصر للطيران أنه سيتم إصدار التذاكر من خلال هذه المكاتب حتى انتهاء موسم السفر، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المنظمة للحج، خاصة مع تحديد موعد انطلاق أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة يوم 4 مايو، على أن تتواصل الرحلات حتى 21 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن خطة التشغيل لموسم الحج تتضمن تنفيذ 277 رحلة جوية في مرحلة الذهاب، منها 127 رحلة إلى المدينة المنورة و150 رحلة إلى جدة.

وأضاف أن عدد الحجاج المسافرين هذا العام يبلغ نحو 62 ألفًا و600 حاج، موزعين بين جهات مختلفة، حيث يبلغ عدد حجاج القرعة التابعين لوزارة الداخلية 25 ألفًا و200 حاج، فيما يصل عدد حجاج وزارة التضامن الاجتماعي إلى 5 آلاف و700 حاج، بينما يبلغ عدد حجاج وزارة السياحة 12 ألف حاج.

كما أشار إلى أن مصر ستستقبل أيضًا نحو 10 آلاف و100 حاج من دولتي باماكو وكوناكري، إلى جانب 9600 حاج من الحجاج الفلسطينيين، فضلًا عن حجاج الأفراد، الذين لم يتم تحديد أعدادهم حتى الآن في انتظار إعلان السفارة السعودية بالقاهرة بشأن التأشيرات المقررة لهذا الموسم.