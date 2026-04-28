

يؤكد أطباء أن النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في صحة الكلى، وقد يكون أحد الأسباب المباشرة في تكون الحصوات البولية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الإفراط في تناول أطعمة معينة دون وعي.

ما العلاقة بين الغذاء وتكون حصى الكلى؟

وبحسب صحيفة "إزفيستيا"، أوضح البروفيسور فيغين مالخسيان، أخصائي المسالك البولية والأورام، أن حصى الكلى غالبا ما تتكون نتيجة اضطراب في نمط التغذية، لافتا إلى أن ارتفاع مستويات الأوكسالات في البول يرتبط مباشرة بزيادة خطر تكون حصوات أكسالات الكالسيوم، وهو ما يستدعي الانتباه إلى مصادر هذه المادة في الطعام.

ما الأطعمة التي قد تزيد من خطر الحصى؟

تشمل قائمة الأطعمة الغنية بالأوكسالات والتي ينصح بتقليلها: الكاكاو، الشاي الأسود، الشوكولاتة الداكنة، إضافة إلى بعض الخضروات الورقية مثل السبانخ والبقدونس والكرفس والبنجر، إلى جانب فواكه مثل التين والراوند، ومكسرات كالجوز واللوز والكاجو، فضلا عن الحنطة السوداء.

هل تقليل الكالسيوم يقي من حصى الكلى؟

يشير الخبراء إلى أن الاعتقاد الشائع بضرورة خفض الكالسيوم غير دقيق، إذ يساعد الكالسيوم الغذائي الموجود في منتجات الألبان على تقليل امتصاص الأوكسالات داخل الأمعاء، ما يحد من تكون الحصوات بدلا من زيادتها.

كم يحتاج الجسم من الكالسيوم يوميا؟

يوضح الأطباء أن الجرعة الموصى بها للوقاية من حصى الكلى تتراوح بين 1000 و1200 ملغ يوميا، ويمكن الحصول عليها من الحليب والزبادي والأجبان، مع التأكيد على أهمية التوازن الغذائي وعدم الإفراط.

ما دور الملح والبروتين في زيادة الخطر؟

يحذر المتخصصون من الإفراط في تناول الملح، لأنه يزيد من فقدان الكالسيوم عبر البول، كما أن الاستهلاك المفرط للبروتين الحيواني قد يرفع مستويات حمض اليوريك، مما يزيد من احتمالات تكون حصوات الكلى.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة؟

ينصح الخبراء بزيادة تناول الألياف من الفواكه والخضروات، لاحتوائها على مركبات "السترات" التي تساعد على منع ترسب الأملاح داخل الكلى، إلى جانب الالتزام بنظام غذائي متوازن يدعم صحة الجهاز البولي.

