إعلان

إصابة ميكانيكي بطعنة سكين نافذة في مشاجرة بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

08:32 م 28/04/2026

مستشفى الفرافرة المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب ميكانيكي سيارات، اليوم الثلاثاء، بطعنة نافذة في البطن، إثر مشاجرة نشبت بقرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول مصاب بطعنة سكين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

خلافات تنتهي بطعنة

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بأحد شوارع قرية صبيح، وأسفرت عن إصابة شاب يُدعى "ع. إ"، 19 عامًا، ويعمل ميكانيكي سيارات، بعد تعدي آخرين عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت المعاينة الطبية أن المصاب يعاني جرحًا قطعيًا نافذًا بالبطن، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحقيقات النيابة

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان ملابسات المشاجرة، وتحديد أطرافها وأسبابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الوادي الجديد الفرافرة واقعة طعن

أحدث الموضوعات

مصراوى TV

أخبار

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

