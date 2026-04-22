شهدت إحدى مباريات كرة القدم النسائية في الدوري البلجيكي، اعتداء حكم على لاعبة في وجهها، مما تسبب في فقدانها للوعي.

اعتداء حكم على لاعبة كرة قدم

وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فتحت الشرطة تحقيقاً بعد أن زُعم أن حكماً ذكراً لكم لاعبة كرة قدم في وجهها أثناء مباراة.

واندلعت الأزمة في نهاية فوز فريق ستوكن في في على فريق لوميل إس كيه بنتيجة 13-2 في بلجيكا يوم الجمعة الماضي.

واتهمت لاعبة فريق ستوكن، ويندي ميس، الحكم بالاعتداء عليها بعنف بعد صافرة النهاية، وقالت لوسائل الإعلام المحلية: "صفقت في نهاية الفوز الواضح، لكن الحكم منحني بطاقة صفراء ثانية".

وأضافت: "لقد اقترب مني وجهاً لوجه. دفعته بعيداً، لأنه دخل في مساحتي الشخصية، فهاجمني، لقد ضربني، حتى أنني فقدت الوعي، لا يزال رأسي يؤلمني، ورقبتي وأذني تؤلمني أيضاً."

وقال مدرب ستوكيم، رويل رامايكرز: "نعلم أنه يجب حماية الحكام، لكنني لم أرَ حكماً يضرب لاعبة من قبل، تعرض برنت بيكرز، المسؤول في النادي، لكسر في ساقه خلال المشاجرة التي أعقبت المباراة، لقد احتجنا إلى ثلاثة أشخاص لإبعاد الحكم".

كما قدم الحكم الذي لم يُكشف عن اسمه شكوى إلى الشرطة، وادعى قائلاً: "لقد تعرضت للضرب سبع مرات، وتم سحب سروالي، كنت أحاول فقط الدفاع عن نفسي."

أعلن نادي ستوكيم في بيان رسمي: "كان يوم الجمعة نقطة سوداء حزينة لفريقنا النسائي. وقد ظهرت تقارير إعلامية لا حصر لها حول مباراتنا مع لوميل إس كيه، لا علاقة للأمر بالنتيجة، بل بسلوك الحكم. شائن، فاضح، وجبان، ليست سوى بعض الكلمات التي تصف مثل هذه التصرفات، لقد سعينا للتواصل مع السلطات، ونأمل أن تتحقق العدالة. لا مكان للعنف في كرة القدم".

