دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

21:00

بورتو

7 حكمات مصريات يحصلن على الشارة الدولية.. ما قصتهن؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 16/04/2026
    شاهندة المغربي
    المحكمة شاهندة المغربي
    المحكمة شاهندة المغربي
    الحكمة المصرية شاهندة المغربي
    المحكمة شاهندة المغربي من مباراة فاركو
    الحكمة شاهندة المغربي من مباراة الأهلي والزمالك للسيدات
    الحكمة المصرية يارا عاطف
    الحكمة المصرية يارا عاطف
    الحكمة المصرية يارا عاطف

حصلت 7 محكمات مصريات على شارة الدولية، على هامش الحفل الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة القدم، لطاقم التحكيم الذي تم اختياره ضمن القائمة النهائية لكأس العالم 2026.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حصول 7 محكمات على الشارة الدولية وهن، شاهندا المغربي، نورا سمير ورحمة يوسف حكمات الساحة.

وتضم قائمة الحكام المساعدات كل من، يارا عاطف، مي حسن، آمال حسن وجمالات شبل.

بدأت شاهندة المغربي مسيرتها كلاعبة كرة قدم في نادي سموحة، قبل أن تقرر الاعتزال والاتجاه إلى التحكيم، عام 2014، وبعد عامين حصلت على الشارة الدولية.

وأصبحت شاهندة المغربي أول حكمة تدير مباراة للرجال في الدوري المصري الممتاز، عندما أدارت مباراة سموحة وفاركو في 30 أغسطس 2022.

ومن جانبها، كانت نورا سمير أول حكمة تدير مباراة للرجال في بطولة كأس مصر، إذ كانت الحكم الرابع، في مباراة الجونة ونادي مصر في دور الـ 32 من البطولة، وحصلت على الشارة الدولية عام 2021.

رحمة يوسف، حكمة الساحة الثالثة، كانت بدايتها مختلفة، إذ بدأت كلاعبة قوى وبعدها شاركت في دورات رمضانية، قبل أن تلتحق بنادي رأس البر وكفر سعد ودلفي.

وفي عام 2022، قررت رحمة يوسف الاتجاه إلى التحكيم، واستمرت لـ4 سنوات حتى حصلت على الشارة الدولية.

تعتبر يارا عاطف واحدة من أشهر محكمات الراية في مصر، وتم اختيارها ضمن قائمة الحكام في كأس العالم للسيدات النسخة السابقة.

وسبق ليارا عاطف تمثيل التحكيم المصري في العديد من البطولات الإفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الإفريقية للسيدات وكأس الأمم الإفريقية للمحليين، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.

وبدأت مي حسن هي الأخرى مسيرتها كلاعبة في نادي التنمية سبورت، قبل أن تتجه إلى التحكيم، الأمر نفسه بالنسبة لآمال حسن الذي نشأت في الصعيد، حيث يُرفض ممارسة الفتيات لكرة القدم، وانضمت لفريق للسيدات بنادى الشبان المسلمين.

وفي عام 2019 اتجهت آمال حسن للتدريب، قبل أن تقرر ترك التدريب والاتجاه إلى التحكيم، وحصلت على الشارة الدولية عام 2025.

شاهندة المغربي يارا عاطف الاتحاد المصري لكرة القدم

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش لم يتلق حتى الآن أي تعليمات لوقف النار مع
عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
"سنتكوم": القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري على إيران وتسيير دوريات
تدهور الرؤية إلى أقل 1000 متر.. الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على هذه المناطق
أكسيوس: اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهاء دون قرار بشأن لبنان
