أمريكا تدرس مقترحًا إيرانيًا يفتح مضيق هرمز.. بشرط

كتب : وكالات

06:54 م 28/04/2026

مضيق هرمز

تدرس إدارة البيت الأبيض مقترحًا تقدمت به إيران، يقضي برفع الحواجز أو القيود المفروضة في مضيق هرمز بشكل فوري من قبل الولايات المتحدة وإيران، مقابل تأجيل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني واتفاق سلام أوسع، حسبما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المفاوضين الإيرانيين يسعون إلى فصل المسارين، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن مضيق هرمز، بينما تُرحّل القضايا الأوسع، بما في ذلك الملف النووي، إلى مرحلة لاحقة.

وتشير المصادر التي نقلت عنها واشنطن بوست، إلى أن هذا المقترح يأتي ضمن نقاشات أوسع حول تهدئة التوترات في المنطقة وإعادة ترتيب الأولويات التفاوضية بين الطرفين.

مقترح إيراني جديد

وفي وقت سابق، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر لها، إن الوسطاء في باكستان يتوقعون تلقي مقترح مُعدّل من إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف إنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لن يقبل النسخة السابقة من المقترح.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت لشبكة سي إن إن، فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان من المقرر أن يعود إلى طهران اليوم بعد زيارة إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يجري مشاورات مع قيادات النظام.

وأضافت المصادر وفقا للشبكة الأمريكية، أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الأعلى علي خامنئي، مشيرة إلى أن مكان وجوده يُحاط بسرية.

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار مضيق هرمز

