لقي شاب مصرعه في مشاجرة نشبت بين جيران بمنطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأحداث، حيث سقط أرضًا وفارق الحياة في الحال.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة بدائرة القسم.

أسماء أطراف المشاجرة

وكشفت التحريات، بقيادة رئيس مباحث القسم، أن المشادة نشبت بين طرفين، الأول يضم الشقيقين "أحمد.ف.س.ع" (31 عامًا) عامل بمصنع حلويات، وشقيقه "إسلام.ف.س.ع" (28 عامًا) عاطل، والطرف الثاني "مصطفى.ش.م.ه.ح" (25 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمنطقة بهتيم.

سبب الوفاة

وأوضحت التحريات أن خلافات الجيرة بين الطرفين تطورت سريعًا إلى مشاجرة، وخلالها سقط "أحمد" أرضًا متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية مفاجئة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاونـو مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي.