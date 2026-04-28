أمريكا تكشف تفاصيل جديدة حول الاستيلاء على سفينة في بحر العرب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تفاصيل جديدة بشأن الاستيلاء على سفينة تجارية في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "في وقت سابق اليوم في بحر العرب، صعد مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية الـ31 على متن السفينة التجارية M/V Blue Star III، وهي سفينة يُشتبه بأنها كانت تحاول التوجه إلى إيران في انتهاك للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأنها أفرجت عن السفينة بعد إجراء تفتيش لها والتأكد من أن رحلتها لن تتضمن التوقف في أي ميناء إيراني.

وأضافت القيادة المركزية الإيرانية، أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها لتنفيذ الحصار في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تحويل مسار 39 سفينة لضمان الالتزام بالإجراءات.