أمريكا تكشف تفاصيل جديدة حول الاستيلاء على سفينة في بحر العرب

كتب : وكالات

08:30 م 28/04/2026

البحرية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تفاصيل جديدة بشأن الاستيلاء على سفينة تجارية في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "في وقت سابق اليوم في بحر العرب، صعد مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية الـ31 على متن السفينة التجارية M/V Blue Star III، وهي سفينة يُشتبه بأنها كانت تحاول التوجه إلى إيران في انتهاك للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأنها أفرجت عن السفينة بعد إجراء تفتيش لها والتأكد من أن رحلتها لن تتضمن التوقف في أي ميناء إيراني.

وأضافت القيادة المركزية الإيرانية، أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها لتنفيذ الحصار في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تحويل مسار 39 سفينة لضمان الالتزام بالإجراءات.

مضيق هرمز إيران وأمريكا حرب إيران الموانئ الإيرانية

هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
