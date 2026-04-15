يونيون برلين ليس الأول.. سيدتان تكتبان التاريخ في ملاعب الرجال بألمانيا

قبل أيام قليلة، فاجئ نادي يونيون برلين الألماني الجميع بقرار مثير للجدل، وذلك بتعيين ماري لويز إيتا كمدربة مؤقتة للفريق الأول للرجال لكرة القدم.

وبهذا القرار أصبحت ماري لويز، صاحبة الـ34 عاما، أول امرأة تتولى تدريب فريق رجال في "البوندسليجا"، لكنها ليست الأولى التي تدرب فريق رجال في ألمانيا.

ماري لويز تقود فريق رجال في "البوندسليجا"

كلف نادي يونيون برلين، مارس لويز مدرب فريق الشباب، بتدريب فريق الرجال، بعد رحيل شتيفن باومجارت، لسوء النتائج، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

ماري لويز ليست الأولى.. سابرينا ويتمان تسبقها

في عام 2024، سبقت سابرينا ويتمان، لويز في هذا الإنجاز، بتوليها تدريب فريق الرجال بنادي إنجولشتات الناشط في القسم الثالث، لتصبح صاحبة الـ34 عاما أول امرأة تدريب فريق رجال في أعلى ثلاث درجات في ألمانيا.

الأمر بدأ بالاستعانة بها كمدربة مؤقتة للفريق، بعدما تولت تدريب فريق تحت 17 عاماً، وفريق تحت 19 عاماً، وتوليها منصب مديرة التطوير في النادي.

وبعد موسم خال من الهزائم في الدوري، وفوزٍ بكأس بافاريا، أقنعت إدارة إنجولشتات بتعيين ويتمان مدربة دائمة للفريق في الصيف الماضي، وبعد مرور عامين تقريبًا، لا تزال ويتمان في منصبها، بعد أن وقعت مؤخرًا على تمديد عقدها.

