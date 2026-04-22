كيف استعد منتخب مصر للسيدات لكأس الأمم الأفريقية 2026؟

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة المدير الفني محمد كمال، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2026، للمرة الثالثة في تاريخه.

منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات

جاءت مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات، رغم توديع التصفيات، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ16 منتخبا.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات، المقامة في المغرب من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، نيجيريا، مالاوي وزامبيا.

استعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا للسيدات

استعد منتخب مصر للبطولة بخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الماضي، أمام المنتخب السعودي للسيدات بقيادة الإسباني لويس كورتيس.

وفاز منتخب مصر على المنتخب السعودي في المباراة الودية الأولى، بنتيجة 2-1، فبعدما افتتحت البندري مبارك التسجيل لصالح المنتخب السعودي، عادلت نادين غازي المنتخب، قبل أن تسجل منار السيد الهدف الثاني.

وفي اللقاء الثاني، تعرض المنتخب السعودي صاحب الأرض للهزيمة الثانية على التوالي، بالخسارة من منتخب مصر 2-0، وسجلت نادين غازي الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، فيما سجلت منار السيد الهدف الثاني.

اقرأ أيضًا:

