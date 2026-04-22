مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

كيف استعد منتخب مصر للسيدات لكأس الأمم الأفريقية 2026؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 22/04/2026

مباراة مصر والسعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة المدير الفني محمد كمال، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2026، للمرة الثالثة في تاريخه.

منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات

جاءت مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات، رغم توديع التصفيات، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ16 منتخبا.
ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات، المقامة في المغرب من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، نيجيريا، مالاوي وزامبيا.

استعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا للسيدات

استعد منتخب مصر للبطولة بخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الماضي، أمام المنتخب السعودي للسيدات بقيادة الإسباني لويس كورتيس.
وفاز منتخب مصر على المنتخب السعودي في المباراة الودية الأولى، بنتيجة 2-1، فبعدما افتتحت البندري مبارك التسجيل لصالح المنتخب السعودي، عادلت نادين غازي المنتخب، قبل أن تسجل منار السيد الهدف الثاني.

وفي اللقاء الثاني، تعرض المنتخب السعودي صاحب الأرض للهزيمة الثانية على التوالي، بالخسارة من منتخب مصر 2-0، وسجلت نادين غازي الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، فيما سجلت منار السيد الهدف الثاني.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر أمم أفريقيا للسيدات السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
نصائح طبية

ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
باستثمارات 1.8 مليار دولار.. مصدر بالكهرباء يكشف موعد إنتاج بطاريات تخزين
أخبار مصر

باستثمارات 1.8 مليار دولار.. مصدر بالكهرباء يكشف موعد إنتاج بطاريات تخزين
السياحة تعلن قائمة طعام حج 2026 لفئة الخمس نجوم.. ماذا تتضمن؟
أخبار مصر

السياحة تعلن قائمة طعام حج 2026 لفئة الخمس نجوم.. ماذا تتضمن؟
خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
أخبار مصر

خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
رياضة محلية

ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟

أخبار

المزيد

إعلان

