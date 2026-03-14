الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

إعلان

بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات

كتب : هند عواد

11:09 ص 14/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فوز مودرن سبورت على الزمالك (1)
  • عرض 4 صورة
    فوز مودرن سبورت على الزمالك (9)
  • عرض 4 صورة
    فوز مودرن سبورت على الزمالك (9)

حقق نادي بالم هيلز للسيدات، إنجازا تاريخيا بإلحاق الهزيمة الأكبر للزمالك في تاريخه، بالدوري المصري للسيدات.

بالم هيلز يفوز على الزمالك

فازت سيدات بالم هيلز على الزمالك بنتيجة 9-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة 22 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت أهداف بالم هيلز عن طريق كل من، فانيسا ثلاثة أهداف، كاميليا أبو سيف هدفين، منى فكري، نورهان عاشور، عبير محمد وآية إبراهيم، فيما سجلت فيفام ومنة عاطف هدفي الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بالم هيلز، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأهداف المباراة، وكتب: "بالم هيلز يقدم أداء قياسي، ويسلم نادي الزمالك أكبر هزيمة له في تاريخ دوري كرة القدم للسيدات".

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 28 نقطة، فيما يأتي بالم هيلز في المركز الخامس بـ39 نقطة.

وخاض الزمالك 22 مباراة في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، فاز في 8 مباريات فقط وخسر 10 مواجهات وتعادل في 4 مباريات.

وجاءت نتائج الزمالك بالموسم الحالي كالآتي:

الزمالك 0-0 SAK

مسار 3-0 الزمالك

بيراميدز 0-1 الزمالك

وادي دجلة 6-1 الزمالك

الزمالك 2-0 مودرن سبورت

بالم هيلز 0-0 الزمالك

الزمالك 5-1 اتحاد بسيون

رع 0-3 الزمالك

الزمالك 4-0 إنبي

الزمالك 0-2 البنك الأهلي

الأهلي 5-0 الزمالك

الزمالك 3-2 المصري البورسعيدي

المقاولون العرب 5-1 الزمالك

الزمالك 1-2 زد

الطيران 1-10 الزمالك

SAK 0-0 الزمالك

الزمالك 0-4 مسار

الزمالك 5-0 بيراميدز

إنبي 0-0 الزمالك

الزمالك 0-3 وادي دجلة

مودرن سبورت 3-1 الزمالك

الزمالك 2-9 بالم هيلز

