بينهن لاعبة هال سيتي الإنجليزي.. قائمة منتخب مصر للسيدات لمعسكر فبراير

ماذا ينتظر منتخب مصر للسيدات مع مدربه الجديد؟

لاعبة منتخب مصر تعلن نسبها إلى النبي محمد

لم يفرقهما سوى الاعتزال.. حكاية "ريهام ووسام" أول توأم في تاريخ الكرة النسائية

لاعبة منتخب مصر السابقة تروي لمصراوي كواليس المشاركة في أمم أفريقيا 1998

أعلن محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات، قائمته لخوض المعسكر المغلق الحالي، استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر 30 لاعبة، بينهن 5 محترفات بالخارج وهن، ليلى شريف (الدنمارك)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، سارة عصام (هال سيتي الإنجليزي) وسامية آدم (لوستيناو دورنبيرن النمساوي)

وجاءت قائمة منتخب مصر للسيدات كالآتي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش – فرح سمير – حبيبة عماد – تغريد الشحات

خط الدفاع: نورا خالد – إيمان حسن – رودينا عبد الرسول – نور عبد الواحد السيد – ثريا أشرف – سمر عادل – يارا ياسر – ندى عماد – سامية آدم

خط الوسط: مهيرة علي – أميرة محمد – يارا صبري – منة طارق – نادين غازي – حبيبة بكتاش – سالي منصور – دنا ندا – حبيبة عصام – سارة عصام – جوي عماد

خط الهجوم: ليلى شريف – نادية صوان – حلا مصطفى – ياسمين عبد العزيز – عبير حجاج

