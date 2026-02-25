مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

بينهن لاعبة هال سيتي الإنجليزي.. قائمة منتخب مصر للسيدات لمعسكر فبراير

كتب : هند عواد

02:20 م 25/02/2026 تعديل في 03:00 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جوي عماد وإيمان حسن من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 8 صورة
    جوي عماد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 8 صورة
    نور عبد الواحد ومنار السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 8 صورة
    نور عبد الواحد السيد من معسكر منتخب مصر الأول للسيدات
  • عرض 8 صورة
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر للسيدات
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الأول للسيدات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات، قائمته لخوض المعسكر المغلق الحالي، استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر 30 لاعبة، بينهن 5 محترفات بالخارج وهن، ليلى شريف (الدنمارك)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، سارة عصام (هال سيتي الإنجليزي) وسامية آدم (لوستيناو دورنبيرن النمساوي)

وجاءت قائمة منتخب مصر للسيدات كالآتي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش – فرح سمير – حبيبة عماد – تغريد الشحات

خط الدفاع: نورا خالد – إيمان حسن – رودينا عبد الرسول – نور عبد الواحد السيد – ثريا أشرف – سمر عادل – يارا ياسر – ندى عماد – سامية آدم

خط الوسط: مهيرة علي – أميرة محمد – يارا صبري – منة طارق – نادين غازي – حبيبة بكتاش – سالي منصور – دنا ندا – حبيبة عصام – سارة عصام – جوي عماد

خط الهجوم: ليلى شريف – نادية صوان – حلا مصطفى – ياسمين عبد العزيز – عبير حجاج

اقرأ أيضًا:

توفير الاستقرار.. الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو

يصومون في رمضان.. 3 لاعبين مسلمين في الدوري الإسرائيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للسيدات معسكر منتخب مصر للسيدات محمد كمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
"كان داعم وسند".. بشرى تتحدث عن انفصالها عن والد أبنائها
دراما و تليفزيون

"كان داعم وسند".. بشرى تتحدث عن انفصالها عن والد أبنائها

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
فيديوهات رمضان

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة