بينهن لاعبة هال سيتي الإنجليزي.. قائمة منتخب مصر للسيدات لمعسكر فبراير
كتب : هند عواد
أعلن محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات، قائمته لخوض المعسكر المغلق الحالي، استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026.
وضمت قائمة منتخب مصر 30 لاعبة، بينهن 5 محترفات بالخارج وهن، ليلى شريف (الدنمارك)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، سارة عصام (هال سيتي الإنجليزي) وسامية آدم (لوستيناو دورنبيرن النمساوي)
وجاءت قائمة منتخب مصر للسيدات كالآتي:
حراسة المرمى: مها الدمرداش – فرح سمير – حبيبة عماد – تغريد الشحات
خط الدفاع: نورا خالد – إيمان حسن – رودينا عبد الرسول – نور عبد الواحد السيد – ثريا أشرف – سمر عادل – يارا ياسر – ندى عماد – سامية آدم
خط الوسط: مهيرة علي – أميرة محمد – يارا صبري – منة طارق – نادين غازي – حبيبة بكتاش – سالي منصور – دنا ندا – حبيبة عصام – سارة عصام – جوي عماد
خط الهجوم: ليلى شريف – نادية صوان – حلا مصطفى – ياسمين عبد العزيز – عبير حجاج
