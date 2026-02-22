مباريات الأمس
لاعبة منتخب مصر السابقة تروي لمصراوي كواليس المشاركة في أمم أفريقيا 1998

كتب : مصراوي

09:00 ص 22/02/2026
    ريهام ووسام أول توأم في تاريخ كرة القدم النسائية (4)
    ريهام ووسام أول توأم في تاريخ كرة القدم النسائية (2)
    ريهام ووسام أول توأم في تاريخ كرة القدم النسائية (3)

كتبت-هند عواد:

شارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في تاريخه في كأس الأمم الأفريقية 1998، وكان من بين اللاعبات اللواتي شاركن في البطولة، ريهام عثمان، مدربة أكاديمية وادي دجلة حاليا.

وتأسس أول فريق سيدات في مصر في منتصف التسعينيات للمشاركة في أمم أفريقيا، وتمكن هذا الفريق من الفوز في التصفيات على أوغندا، ليتأهل إلى البطولة، لكنه ودعها من دور المجموعات، بعد الخسارة من الكونغو والمغرب ونيجيريا.

وقالت ريهام عثمان، في تصريحات خاصة لمصراوي: "التصفيات كانت حياة أو موت، استعددنا جيدًا، وأعدت الدكتورة سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري آنذاك، مباريات خارجية، ولعبنا في أوروبا وأفريقيا، وسافرنا إلى فرنسا".

وأضاف: "في التصفيات لعبنا ضد أوغندا، وكان يجب علينا الفوز على أرضهم بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة، المباراة كانت صعبة، لكن توفيق الله حالفنا وتأهلنا للبطولة بعدما فزنا بهدف نظيف".

واختتم ريهام: "البطولة كانت رائعة وتجربة جميلة، لكنهن تفوقن علينا بدنيا وفي السرعة أيضا، لكننا كان نمتلك المهارات".

