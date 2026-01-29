سيدات آرسنال يكتسحن الجيش الملكي بسداسية في نصف نهائي كأس فيفا

بمشاركة فريق عربي.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات

تلقى الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الجيش الملكي خسارة قاسية أمام نظيراتهن في آرسنال الإنجليزي بنتيجة ستة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب برينتفورد بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائي

بطولة كأس فيفا للأندية البطلة للسيدات

ودخل أرسنال المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة الثامنة عبر ستينا بلاكستينيوس، قبل أن يعزز تقدمه سريعاً بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة عن طريق فريدة مانوم.

وواصل الفريق الإنجليزي ضغطه الهجومي، ليضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذتها ماريونا كالدينتي في الدقيقة 21، ثم سجل أوليفيا سميث الهدف الرابع عند الدقيقة 41، لينهي أرسنال الشوط الأول متقدماً برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن الجيش الملكي من العودة للمنافسة، إذ واصل أرسنال تفوقه الهجومي، ونجحت أليشيا روسو في تسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 66 و76، لتختتم المباراة بانتصار كبير للفريق الإنجليزي وخروج الجيش الملكي من نصف النهائي.