بسبب معاكسة الفتيات.. ضبط عاطل متهم بالتعدي على سائق بسكين بالإسماعيلية

كتب : صابر المحلاوي

02:54 م 15/03/2026 تعديل في 03:01 م

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط عاطل بعد تعديه على سائق بسلاح أبيض أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة الفتيات في السيارة.

تفاصيل تعدي عاطل على سائق بالإسماعيلية

أسفرت الواقعة عن إصابة السائق بجروح قطعية وكدمات متفرقة، وأثارت تداول مقطع فيديو الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد التحريات، عُثر على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الاعتداء، وتم نقله إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم لإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

