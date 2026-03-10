الأهلي ثالث.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

من الإيقاف بسبب الحجاب إلى اللجوء في أستراليا.. قصة قائدة منتخب إيران للسيدات

ارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى النقطة 56 بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة الوصيف، وذلك بعد اكتساح المصري البورسعيدي، فيما واصل المسار الصدارة.

الأهلي يكتسح المصري البورسعيدي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المصري البورسعيدي، بنتيجة 13-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري للسيدات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر استئناف مباريات الدوري المصري للسيدات، بعد قرار الاتحاد الأفريقي، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

مسار يفوز على إنبي والزمالك يخسر بثلاثية

فاز مسار على إنبي، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما بنفس الجولة، فيما خسر الزمالك من مودرن سبورت بنتيجة 3-1.

جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

جاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

1- مسار – 61 نقطة

2- وادي دجلة – 57 نقطة

3- الأهلي – 56 نقطة

4- زد – 42 نقطة

5- بالم هيلز – 36 نقطة

6- البنك الأهلي – 32 نقطة

7- المقاولون العرب – 31 نقطة

8- الزمالك – 28 نقطة

9- مودرن سبورت – 27 نقطة

10- رع – 26 نقطة

11- المصري البورسعيدي – 25 نقطة

12- SAK – 22 نقطة

13- إنبي – 16 نقطة

14- بيراميدز – 13 نقطة

15- اتحاد بسيون – 5 نقاط

16- الطيران - نقطتان



