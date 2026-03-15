

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام الأرجيلة والأسلحة البيضاء بكفر الشيخ، تبين للفحص وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة دسوق.

ضبط طرفي مشاجرة بالأرجيلة والأسلحة البيضاء



قالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، المشاجرة كانت بين طرف أول: مالك مقهى وثلاثة عمال بالمقهى، وطرف ثانٍ: شخصين، نتيجة خلاف حول أولوية المرور أثناء قيادة أحد أفراد الطرف الثاني دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وملامستهما لأحد أفراد الطرف الأول. وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء وعدد من الأرجيلات، دون وقوع إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض و4 أرجيلة المستخدمة في الاعتداء. وبسؤالهم، تبادلوا الاتهامات لنفس السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

