مشاجرة بالأرجيلة والأسلحة البيضاء في كفر الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:57 م 15/03/2026 تعديل في 03:00 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام الأرجيلة والأسلحة البيضاء بكفر الشيخ، تبين للفحص وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة دسوق.

قالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، المشاجرة كانت بين طرف أول: مالك مقهى وثلاثة عمال بالمقهى، وطرف ثانٍ: شخصين، نتيجة خلاف حول أولوية المرور أثناء قيادة أحد أفراد الطرف الثاني دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وملامستهما لأحد أفراد الطرف الأول. وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء وعدد من الأرجيلات، دون وقوع إصابات.
تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 سلاح أبيض و4 أرجيلة المستخدمة في الاعتداء. وبسؤالهم، تبادلوا الاتهامات لنفس السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بالأرجيلة كفر الشيخ وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

