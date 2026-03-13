مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

قبل انتقالها للدوري الصيني.. محطات في مسيرة مهيرة علي لاعبة منتخب مصر

كتب : هند عواد

08:13 ص 13/03/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (5)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (7)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (9)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (11)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (10)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (12)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (3)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (2)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (8)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (1)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار ومنتخب مصر (4)
  • عرض 13 صورة
    مهيرة لاعبة مسار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقلت مهيرة علي، لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادي مسار، إلى بطل الدوري الصيني للسيدات بكين جينجتان.

ونشر السحاب الرسمي لنادي مسار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمهيرة خلال مسيرتها مع الفريق، وكتب: "رحلة مليئة بالذكريات والشغف واللحظات التي لا تنسى. من أبطال مصر إلى أبطال الصين، نحن فخورون بالإعلان عن انتقال مهيرة علي إلى نادي بكين جينجتان ".

مسيرة مهيرة علي

ولدت مهيرة علي يوم 1 نوفمير عام 1997، وتلعب في مركز خط الوسط الهجومي، وفي عام 2017 انضمت إلى الدوري الكندي للسيدات، ضمن صفوف أوكفيل بلو ديفل، وحصدت معه لقب الدوري موسم 2018-2019.

وبعدها لعبت مهيرة علي لصفوف الجونة، وحققت إنجازا تاريخيا مع الفريق، بحصد أول لقب في تاريخه، بالتتويج بكأس مصر موسم 2020-2021.

وفي عام 2022 أعلن وادي دجلة التعاقد مع مهيرة في صفقة انتقال حر، من الجونة، وبعد عام خاضت تجربة احتراف جديدة في الدوري الأوكراني ضمن صفوف نادي كريفباس.

وعادت مهيرة علي إلى مصر بعدها عن طريق وادي دجلة (توت عنخ آمون سابقا)، وحصدت معه لقب الدوري المصري للسيدات مرتين، ولقب كأس مصر مرة واحدة، والميدالية البرونزية بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

اقرأ أيضًا:

قرار مصيري من أرني سلوت بشأن محمد صلاح

"الانتماء هجص".. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس تحريره محضرا ضد الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مهيرة علي منتخب مصر مسار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
أخبار وتقارير

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
ما فاتك من أخبار حرب إيران.. قصف متزامن وتضارب حول "لينكولن" (مُحَدّث)
شئون عربية و دولية

ما فاتك من أخبار حرب إيران.. قصف متزامن وتضارب حول "لينكولن" (مُحَدّث)
دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2026
جنة الصائم

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2026

التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق
أخبار مصر

التموين تحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو لضبط الأسواق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري