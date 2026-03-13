قبل انتقالها للدوري الصيني.. محطات في مسيرة مهيرة علي لاعبة منتخب مصر

من الإيقاف بسبب الحجاب إلى اللجوء في أستراليا.. قصة قائدة منتخب إيران للسيدات

انتقلت مهيرة علي، لاعبة منتخب مصر للسيدات ونادي مسار، إلى بطل الدوري الصيني للسيدات بكين جينجتان.

ونشر السحاب الرسمي لنادي مسار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمهيرة خلال مسيرتها مع الفريق، وكتب: "رحلة مليئة بالذكريات والشغف واللحظات التي لا تنسى. من أبطال مصر إلى أبطال الصين، نحن فخورون بالإعلان عن انتقال مهيرة علي إلى نادي بكين جينجتان ".

مسيرة مهيرة علي

ولدت مهيرة علي يوم 1 نوفمير عام 1997، وتلعب في مركز خط الوسط الهجومي، وفي عام 2017 انضمت إلى الدوري الكندي للسيدات، ضمن صفوف أوكفيل بلو ديفل، وحصدت معه لقب الدوري موسم 2018-2019.

وبعدها لعبت مهيرة علي لصفوف الجونة، وحققت إنجازا تاريخيا مع الفريق، بحصد أول لقب في تاريخه، بالتتويج بكأس مصر موسم 2020-2021.

وفي عام 2022 أعلن وادي دجلة التعاقد مع مهيرة في صفقة انتقال حر، من الجونة، وبعد عام خاضت تجربة احتراف جديدة في الدوري الأوكراني ضمن صفوف نادي كريفباس.

وعادت مهيرة علي إلى مصر بعدها عن طريق وادي دجلة (توت عنخ آمون سابقا)، وحصدت معه لقب الدوري المصري للسيدات مرتين، ولقب كأس مصر مرة واحدة، والميدالية البرونزية بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

