لاعبة منتخب مصر تنتفل إلى بطل الدوري الصيني

أعلن نادي مسار للسيدات، حامل لقب الدوري المصري، رحيل لاعبته مهيرة علي، إلى بطل الدوري الصيني بكين جينجتان.

مهيرة علي إلى الدوري الصيني

نشر السحاب الرسمي لنادي مسار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمهيرة خلال مسيرتها مع الفريق، وكتب: "رحلة مليئة بالذكريات والشغف واللحظات التي لا تنسى. من أبطال مصر إلى أبطال الصين، نحن فخورون بالإعلان عن انتقال مهيرة علي إلى نادي بكين جينجتان ".

أول تعليق لمهيرة بعد انتقالها للدوري الصيني

قالت مهيرة، لاعبة منتخب مصر، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي مسار: "أول ما جيت مسار كان إحساس حلو أنك داخل على فرقة جديدة، وكان فيه توتر، وهدفي كان أني أعمل معاهم حاجة. علاقتي مع البنات زي أخواتي الصغيرين، وفي ما بيننا احترام وحب، وأهلي رقم واحد في دعمي. وفي غرفة الملابس قلبنا وروحنا مع بعض، بننزّل نشحن طاقة وننزل الملعب بشكل مختلف."

وأضافت: "أكتر لحظة مؤثرة كانت لما خدنا المركز الثالث في أفريقيا، عمرها ما دخلت ميدالية، فأني أكون جزء من الفريق اللي عمل ده وفرحة الفريق كأننا خدنا البطولة. وأني أشوط آخر ضربة جزاء كان صعب أوي. لما روحت أحتفل مع حبيبة، مكنتش متخيلة أننا كسبنا خلاص، وكانت سبب من أسباب الفوز. الفريق كله هيوحشني، ده بيتي، وأني أسيب بيتي وأروح مكان تاني موضوع صعب، إحساس صعب."

واختتمت: "كنت دايمًا بطلع أحسن حاجة عندي، النادي موفر لنا كل حاجة، وبنلعب كرة للكورة. دايمًا بحلم بالاحتراف ويكون ليا اسم برا، ومنظومة رايت تو دريم ساعدتني في الحتة دي".

اقرأ أيضًا:

بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي

أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري



