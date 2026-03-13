دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

طلائع الجيش

وفاة حارسة آرسنال وتشيلسي للسيدات بعد صراع مع سرطان المخ

كتب : نهي خورشيد

07:09 م 13/03/2026

إيمي كار

توفيت اليوم الجمعة، لاعبة كرة القدم الإنجليزية إيمي كار عن عمر يناهز 35 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان المخ.


وكتب أحد المتابعين: "حزين للغاية لسماع هذا الخبر، رحم الله روح إيمي"، فيما قال آخر: "يا له من خبر مؤلم رحلت صغيرة جداً".


وتعتبر كار لاعبة دولة سابقة منتخبات الشباب لمنتخب منتخب إنجلترا للسيدات، كما مثلت عدداً من الأندية البارزة ومنها تشيلسي وآرسنال.


وتم تشخيص كار بسرطان المخ عالي الخطورة عام 2015، وفي عام 2024 خاضت لسباق "ماراثون دبلن" Marathon Dublin من أجل جمع تبرعات لدعم أبحاث أورام المخ، ونجحت في جمع مبلغ قدره 28,718 جنيه إسترليني لصالح Brain Tumour Research لدعم الأبحاث الطبية المتعلقة بالمرض.


مسيرة إيمي كار الدولية


وخلال مسيرتها الكروية، شاركت كار في 16 مباراة دولية مع منتخبات الشباب في إنجلترا حتى فئة تحت 19 عامًا، إذ لعبت في مركز حراسة المرمى.

انفجار يهز قلب طهران بعد تهديد إسرائيلي باستهداف تجمع حاشد
شئون عربية و دولية

انفجار يهز قلب طهران بعد تهديد إسرائيلي باستهداف تجمع حاشد
ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
سفرة رمضان

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
زكاة الفطر على من تجب وآخر وقت لإخراجها.. 4 أحكام مهمة يوضحها علي جمعة
جنة الصائم

زكاة الفطر على من تجب وآخر وقت لإخراجها.. 4 أحكام مهمة يوضحها علي جمعة

هل تشارك روسيا بدلاً من إيران في كأس العالم 2026؟ معلق رياضي يقدم مقترحاً
رياضة عربية وعالمية

هل تشارك روسيا بدلاً من إيران في كأس العالم 2026؟ معلق رياضي يقدم مقترحاً

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم