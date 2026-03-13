وفاة حارسة آرسنال وتشيلسي للسيدات بعد صراع مع سرطان المخ

توفيت اليوم الجمعة، لاعبة كرة القدم الإنجليزية إيمي كار عن عمر يناهز 35 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان المخ.



وكتب أحد المتابعين: "حزين للغاية لسماع هذا الخبر، رحم الله روح إيمي"، فيما قال آخر: "يا له من خبر مؤلم رحلت صغيرة جداً".



وتعتبر كار لاعبة دولة سابقة منتخبات الشباب لمنتخب منتخب إنجلترا للسيدات، كما مثلت عدداً من الأندية البارزة ومنها تشيلسي وآرسنال.



وتم تشخيص كار بسرطان المخ عالي الخطورة عام 2015، وفي عام 2024 خاضت لسباق "ماراثون دبلن" Marathon Dublin من أجل جمع تبرعات لدعم أبحاث أورام المخ، ونجحت في جمع مبلغ قدره 28,718 جنيه إسترليني لصالح Brain Tumour Research لدعم الأبحاث الطبية المتعلقة بالمرض.



مسيرة إيمي كار الدولية



وخلال مسيرتها الكروية، شاركت كار في 16 مباراة دولية مع منتخبات الشباب في إنجلترا حتى فئة تحت 19 عامًا، إذ لعبت في مركز حراسة المرمى.