دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

ميلان

سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون العرب برباعية في الدوري

كتب : نهي خورشيد

01:09 ص 15/03/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري.

وجاءت رباعية الأهلي بتوقيع كلاً من أشرقت عادل، لولو نصر، نورا خالد "هدفين".

وبهذا الفوز واصل الأحمر مطاردة الصدارة، إذ يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بعدما حقق 19 انتصاراً وتعادلين وخسارة واحدة فقط.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وخاض ديميتري لوبوف المدير الفني للقلعة الحمراء اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش
خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتش – نورا خالد – أسماء علي – إيمان حسن
خط الوسط: لولو نصر – نادين محمد – ثريا أشرف – أشرقت عادل – نور يوسف
خط الهجوم: بيراندا إيبكا

وجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عزة الفولي، رودينا عبد الرسول، أمنية سمير، هنا عثمان، منة طارق، سارة خالد، ميا داردن، ونادين غازي.
