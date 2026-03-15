سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون العرب برباعية في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الأهلي فوزاً كبيراً على مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري.

وجاءت رباعية الأهلي بتوقيع كلاً من أشرقت عادل، لولو نصر، نورا خالد "هدفين".

وبهذا الفوز واصل الأحمر مطاردة الصدارة، إذ يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بعدما حقق 19 انتصاراً وتعادلين وخسارة واحدة فقط.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وخاض ديميتري لوبوف المدير الفني للقلعة الحمراء اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتش – نورا خالد – أسماء علي – إيمان حسن

خط الوسط: لولو نصر – نادين محمد – ثريا أشرف – أشرقت عادل – نور يوسف

خط الهجوم: بيراندا إيبكا

وجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عزة الفولي، رودينا عبد الرسول، أمنية سمير، هنا عثمان، منة طارق، سارة خالد، ميا داردن، ونادين غازي.

إقرأ أيضا:

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

"أجواء مستحيلة".. ممدوح عباس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية