إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 مارس 2026

كتب : ميريت نادي

02:14 م 15/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 8428 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8494 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7432 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6370 جنيه.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 59456 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم