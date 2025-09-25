يستعد منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، لمواجهة غينيا الاستوائية، في إياب تصفيات كأس العالم للشابات 2026.

ويبحث منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، عن الفوز بعد الهزيمة في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، بحثا عن انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في التصفيات.

موعد مباراة منتخب مصر للشابات وغينيا الاستوائية

تقام مباراة منتخب مصر للشابات وغينيا الاستوائية، يوم الجمعة 26 سبتمبر الحالي، بالقاهرة، في إياب المرحلة الثانية من التصفيات، وفي حال فوز المنتخب الوطني سيتأهل إلى المرحلة المقبلة للتصفيات.

بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما

تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، خلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر 2026، في بولندا، وتستضيفها المدن التالية: لودز، بييلسكو-بيالا، كاتوفيتشي وسوسنوفييتس.