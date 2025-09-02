7 صور لبنات المشاهير المصريين في ملاعب كرة القدم.. هل يحترفن اللعبة؟

لم تعد ممارسة كرة القدم عند ابناء المشاهير مقتصرة على الأولاد فقط بل امتدت لبنات مشاهير كرة القدم والمجتمع.

ولم تقتصر ممارسة اللعبة على كونها رياضة فقط فمنهن من احترفت ممارسة كرة القدم وأصبحت لاعبة تشارك بالمسابقات الرسمية.

ويمكنكم معرفة من من بنات المشاهير تمارس كرة القدم بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

"لا يتوقف عن العمل".. رونالدو يخطف الأنظار مع جورجينا بصورتين على الطائرة

4 صور لخطوبة لاعب وادي دجلة