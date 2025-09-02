مباريات الأمس
7 صور لبنات المشاهير المصريين في ملاعب كرة القدم.. هل يحترفن اللعبة؟

01:05 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تاليا حازم إمام
  • عرض 7 صورة
    شدوى عصام الحضري
  • عرض 7 صورة
    ليلى ابنة الإعلامي سيف زاهر
  • عرض 7 صورة
    لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي
  • عرض 7 صورة
    نور عبدالواحد السيد
  • عرض 7 صورة
    تمارا ابنة الفنان تامر هجرس
لم تعد ممارسة كرة القدم عند ابناء المشاهير مقتصرة على الأولاد فقط بل امتدت لبنات مشاهير كرة القدم والمجتمع.

ولم تقتصر ممارسة اللعبة على كونها رياضة فقط فمنهن من احترفت ممارسة كرة القدم وأصبحت لاعبة تشارك بالمسابقات الرسمية.

ويمكنكم معرفة من من بنات المشاهير تمارس كرة القدم بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

لي لي أحمد حلمي شدوى عصام الحضري بنات المشاهير نور عبدالواحد السيد تاليا حازم إمام
