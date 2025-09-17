حكاية كنزي يسري أول لاعبة "فريستايل فوتبول" في مصر

كتبت-هند عواد:

وسط مجموعة من الأولاد الذين يستعرضون مهاراتهم بتنطيط الكرة والرقص بها، فيما يُسمى بـ"الفريستايل فوتبول"، كانت كنزي يسري الفتاة الوحيدة المشاركة في بطولة "ريد بُل".

وبعد أشهر قليلة، كتبت كنزي، صاحبة الـ22 عامًا، اسمها في تاريخ الكرة المصرية، إذ أصبحت أول فتاة مصرية تشارك في بطولة إفريقيا للفريستايل فوتبول. ولم تكتفِ بمجرد المشاركة، بل وصلت إلى دور الثمانية.

الفريستايل فوتبول (Freestyle Football) رياضة تعتمد على التحكم بالكرة واستعراض المهارات، بعيدًا عن المباريات التقليدية، وذلك أمام جمهور ولجنة تحكيم.

ورثت كنزي يسري حب كرة القدم من والدها، وقالت في حوار خاص لمصراوي: "أحببت كرة القدم من والدي، فهو كان لاعبًا. كنت أراه يلعب وأرغب في أن أصبح مثله، وأخبرته أنني أريد اللعب. في البداية كان خائفًا عليَّ من الكرة والإصابات، لكنه في النهاية وافق."

وعلى عكس كثير من اللاعبات، لم تتلقَّ كنزي يسري الرفض من المجتمع كونها فتاة تمارس كرة القدم، إذ كانوا ينظرون إليها – خاصة أثناء استعراض المهارات – على أنها تفعل شيئًا صعبًا ومميزًا.

وكانت كنزي لاعبة ضمن صفوف وادي دجلة، وانتقلت بين عدة أندية، وفي عام 2018، وأثناء مشاركتها في أحد الإعلانات، تعرّفت على "الفريستايل فوتبول"، وقررت حينها خوض التجربة، ثم احترفت اللعبة في عام 2024.

وقالت كنزي عن بطولة إفريقيا: "اللعبة لها اتحاد دولي، لكن لا يوجد اتحاد في مصر، ويكون التقديم للبطولات أونلاين. بطولة إفريقيا كانت كذلك؛ قدّمتُ فيديو مدته دقيقة أستعرض فيه مهاراتي، ويتم التحكيم بيني وبين باقي المتسابقين".

وأضافت: "إن شاء الله سأحصد البطولة بعد عامين، وأتمنى ألا أكون الفتاة الوحيدة في مصر التي تمارس هذه اللعبة. أتمنى أن يتعرّف الناس أكثر عليها".

ولم تمنعها "الفريستايل فوتبول" من ممارسة كرة القدم التقليدية، بل أثْرتها، إذ أصبحت تتحكم في الكرة بشكل أفضل، كما تغيّرت قراراتها، وفقًا لما قالته في حوارها.

