كم يحصل بطل دوري أبطال إفريقيا للسيدات؟

كتبت - هند عواد:

كشف موقع "البطولة" المغربي، المكافآت المالية التي خصصها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وتصل إلى 2 مليون دولار.

وذكر الموقع أن "كاف" خصص 2.35 مليون دولار جوائز مالية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، على أن يحصل البطل على 600 ألف دولار، و400 ألف للوصيف.

ويحصل صاحب المركز الثالث على 350 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار.

كما تم تخصيص جوائز مالية للفرق التي أنهت دور المجموعات في المراتب الثالثة والرابعة، إذ ستحصل كل واحدة على 150 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، حسب ترتيبها.

