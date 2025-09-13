كتب - نهى خورشيد:

أعربت ليلى البحيري، لاعبة فريق نورشيلاند الدنماركي، عن سعادتها الكبيرة بتسجيلها هدفاً في بطولة كأس أوروبا للسيدات، لتصبح أول لاعبة مصرية في التاريخ تنجح في هز الشباك بالبطولة القارية.

وقالت البحيري في تصريحات تلفزيونية:"سعيدة للغاية وفخورة كوني أول لاعبة مصرية تسجل في بطولة عالمية مثل كأس أوروبا للسيدات".

وأضافت: "دي حاجة تجعلني فخورة وسعيدة بعد إحرازي هدف اليوم في بطولة أوروبا للسيدات، ودخلت تاريخ البنات اللاعبات المصريات في أوروبا".

وتابعت: "مثلي الأعلى محمد صلاح، وأنا ألعب في مركز المهاجم مثله، وأتمنى أن أصبح مثله".

وأكملت: "محمد صلاح جعل المصريين معروفين في أوروبا وهو السبب فيما وصل إليه أي محترف مصري".

واختتمت: "كنت ألعب في نادي وادي دجلة قبل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا، وما زال عمري 21 عامًا فقط، ولدي طموحات كبيرة للغاية".