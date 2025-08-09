استعدادا لدوري أبطال أفريقيا.. كواليس معسكر مسار في المغرب

كتبت-هند عواد:

كشف محمد وصفي الرئيس التنفيذي لأكاديمية "رايت تو دريم" المالكة لنادي مسار بطل الدوري المصري للسيدات، كواليس معسكر الفريق الأخير الذي أقيم بالمغرب خلال الفترة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس، استعدادا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال.

ويشارك مسار في شمال أفريقيا التي تضم كل من: سوسة التونسي، آفاق جليزان الجزائري، والجيش الملكي المغربي، على أن تقام مباراة الافتتاح بين مسار والجيش الملكي، يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقال وصفي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لعبنا مباراتين في معسكر المغرب، الأولى ضد منتخب المغرب تحت 17 عاما وفزنا 3-1، والثانية ضد سبورتنج وفزنا بنتيجة6-0، ووجودنا أحد صدى كبير، والجميع كان مهتما".

وأضاف: "فريق نهضة بركان تواصل معنا لخوض مباراة ودية معهم الأسبوع المقبل، لكنهم لم يبدأوا المعسكر ونحن عدنا إلى مصر، واستفدنا بنسبة 100% من المعسكر وكان على أعلى مستوى".

واختتم: "العام الماضي متوسط أعمال اللاعبات كان 20 عاما، ومعظم اللاعبات شاركن في المنافسات الأفريقية لأول مرة، هذا العام الأمر مختلف اللاعبات استفدن من بطولة العام الماضي، وفترة الإعداد أيضا مفيدة، سنذهب إن شاء الله مستعدون وأرى أن القرعة جيدة، لأنني كنت أريد مواجهة الجيش الملكي في الافتتاح، نحن جاهزون وعلى أتم استعداد".

