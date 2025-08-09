مباريات الأمس
جميع المباريات

" ما يميزنا عن الأهلي والزمالك".. محمد وصفي يكشف لمصراوي تفاصيل بروتوكول مسار وسبورتنج كازابلانكا

01:23 م السبت 09 أغسطس 2025
background

كتبت-هند عواد:

كشف محمد وصفي الرئيس التنفيذي لأكاديمية "رايت تو دريم" المالكة لنادي مسار، مكاسب فريق السيدات من البروتوكول الذي تم توقيعه مع سبورتينج كازابلانكا المغربي.

وأعلن نادي مسار بطل الدوري المصري للسيدات، في بيان رسمي، توقيع بروتوكول مع سبورتينج كازابلانكا المغربي، على هامش معسكر الإعداد الذي أقيم في المغرب، خلال الأيام الماضية.

وقال وصفي في تصريحات خاصة لمصراوي: "هذا البروتوكول خاص بفريق السيدات، سيكون عبارة عن دورة ودية كل عام، تضم المغربي وفريق إسباني، إضافة إلى مسار ونادي نورشيلاند الدنماركي، وستكون في مصر أو المغرب، هم يستفيدون من خبراتنا ونحن أيضا، خاصة أن المغرب متقدما علينا في كرة القدم النسائية".

واختتم: "كما يتضمن البروتوكول دورات للمدربين وتبادل على مستوى اللاعبات، فنحن لدينا نفس الفكر، وهو الاستثمار في فرق السيدات، عكس أندية اضطرت لتكوين فريق سيدات للحصول على الرخصة، وهذا ما يميز مسار عن الأهلي والزمالك، سنظل نستثمر في الكرة النسائية، وهذا الأمر ضمن سياسات المنظومة لرئيسها محمد منصور".

مسار سبورتنج كازبلانكا مسار وسبورتنج كازبلانكا
إعلان

