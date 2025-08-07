مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

إعلان

موعد غلق القيد لكرة القدم النسائية

11:20 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أليس لاعبة مسار وميا داردن لاعبة الأهلي_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    ميا داردن (8)
  • عرض 10 صورة
    ميا داردن (7)
  • عرض 10 صورة
    الأمريكية ميا داردن من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    الأمريكية ميا داردن لاعبة الاهلي
  • عرض 10 صورة
    مهيرة عل
  • عرض 10 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار6
  • عرض 10 صورة
    مهيرة علي لاعبة مسار1
  • عرض 10 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي0_19
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري للسيدات، يوم السبت 16 أغسطس 2025.

وتنص لائحة قيد اللاعبين على التالي: "يبدأ تسجيل القوائم الإضافية بمجرد اعتماد القوائم الأولى على أن يكون آخر يوم تسجيل القوائم الإضافة للكرة النسائية، يوم السبت 16 أغسطس 2025".

وتبدأ فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير 2026، وتستمر حتى يوم 8 فبراير من نفس العام، وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية.

موعد انطلاق الدوري المصري للسيدات

ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات 2025-26، يوم الجمعة 22 أغسطس الحالي، وجاء جدول مباريات الجولة الأولى كالآتي:

البنك الأهلي - رع: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

الأهلي - الطيران: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

الجونة - إنبي: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

المصري – اتحاد بسيون: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

الزمالك – بالم هيلز: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

وادي دجلة – المقاولون العرب: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

زد - بيراميدز: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

مودرن سبورت - مسار: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس

اقرأ أيضًا:

كيف أثرت صفقات الزمالك الجديدة على الفريق تسويقيا؟

3 لاعبين فلسطينيين يزينون قائمة الزمالك في الموسم الجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات غلق باب القيد غلق باب القيد للدوري المصري للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم