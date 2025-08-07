موعد غلق القيد لكرة القدم النسائية
كتبت-هند عواد:
يغلق الاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد الصيفي لأندية الدوري المصري للسيدات، يوم السبت 16 أغسطس 2025.
وتنص لائحة قيد اللاعبين على التالي: "يبدأ تسجيل القوائم الإضافية بمجرد اعتماد القوائم الأولى على أن يكون آخر يوم تسجيل القوائم الإضافة للكرة النسائية، يوم السبت 16 أغسطس 2025".
وتبدأ فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير 2026، وتستمر حتى يوم 8 فبراير من نفس العام، وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية.
موعد انطلاق الدوري المصري للسيدات
ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري للسيدات 2025-26، يوم الجمعة 22 أغسطس الحالي، وجاء جدول مباريات الجولة الأولى كالآتي:
البنك الأهلي - رع: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
الأهلي - الطيران: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
الجونة - إنبي: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
المصري – اتحاد بسيون: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
الزمالك – بالم هيلز: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
وادي دجلة – المقاولون العرب: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
زد - بيراميدز: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
مودرن سبورت - مسار: الساعة 4:30 الجمعة 22 أغسطس
