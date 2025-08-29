كتب - نهى خورشيد

شهدت منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات نتائج مثيرة، كان أبرزها تحقيق أس إي كا أول انتصار في تاريخه بالمسابقة، بعدما تفوق على بيراميدز بنتيجة 4-2، في مباراة تاريخية للنادي الصاعد حديثاً.

كما واصل وادي دجلة عروضه الهجومية القوية، بعدما نجح في الفوز على زد بنتيجة 5-2، بجانب حققت سيدات الأهلي أكبر نتيجة لهن في الموسم الحالي على حساب اتحاد بسيون بنتيجة 9-0.

وفي باقي نتائج الجولة:

الطيران × إنبي تعادل سلبي 0-0

المقاولون × مودرن سبورت فوز المقاولون 6-0

المصري × بالم هيلز فوز المصري 3-1

البنك الأهلي × رع تعادل سلبي 0-0