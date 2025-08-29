لم يسجل أي هدف.. رقم سلبي للزمالك في الدوري المصري للسيدات

كتبت - هند عواد:

سجل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، رقمًا سلبيًا، في الدوري المصري الممتاز، للموسم الثاني الذي يظهر فيه بالمسابقة.

وشارك الزمالك في الموسم الماضي من الدوري المصري للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، وأنهى المسابقة في المركز الرابع، خلف مسار والأهلي ووادي دجلة، على الترتيب.

وفي الموسم الحالي، لم يتمكن الزمالك من الفوز أو التسجيل في أول جولتين بالمسابقة، تحت قيادة مدربه الجديد علي السعيد.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع الطيران في الجولة الأولى، وخسر من مسار بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية التي أقيمت أمس الخميس.

وتُعد هذه الانطلاقة الأسوأ للزمالك، منذ تكوين الفريق، إذ إنه افتتح الموسم الماضي بالهزيمة من الأهلي 2-1، لكنه تمكن سريعًا من تحقيق أول انتصار له على حساب زد، بثلاثية نظيفة، ثم فاز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في الرابعة والنصف عصر يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة، بحثًا عن الفوز الأول، كذلك أول أهدافه في الموسم الجديد.

