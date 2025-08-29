مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

لم يسجل أي هدف.. رقم سلبي للزمالك في الدوري المصري للسيدات

11:18 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
  الزمالك والأهلي
  • عرض 16 صورة
    الزمالك والأهلي
  • عرض 16 صورة
    احتفال الزمالك بأول فوز في الدوري الموسم الماضي (1)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك والمقاولون
  • عرض 16 صورة
    احتفال الزمالك بأول فوز في الدوري الموسم الماضي .
  • عرض 16 صورة
    شيماء علي لاعبة الزمالك من مباراة زد (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال الزمالك بأول فوز في الدوري الموسم الماضي (2)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك والمقاولون (2)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك والمقاولون (1)
  • عرض 16 صورة
    شيماء علي لاعبة الزمالك من مباراة زد (2)
  • عرض 16 صورة
    مواجهة الزمالك والأهلي (2)
  • عرض 16 صورة
    مواجهة الزمالك والأهلي (1)
  • عرض 16 صورة
    أليس لاعبة الزمالك من مباراة زد
  • عرض 16 صورة
    مواجهة الزمالك والأهلي (3)
  • عرض 16 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك والأهلي
كتبت - هند عواد:

سجل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، رقمًا سلبيًا، في الدوري المصري الممتاز، للموسم الثاني الذي يظهر فيه بالمسابقة.

وشارك الزمالك في الموسم الماضي من الدوري المصري للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، وأنهى المسابقة في المركز الرابع، خلف مسار والأهلي ووادي دجلة، على الترتيب.

وفي الموسم الحالي، لم يتمكن الزمالك من الفوز أو التسجيل في أول جولتين بالمسابقة، تحت قيادة مدربه الجديد علي السعيد.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع الطيران في الجولة الأولى، وخسر من مسار بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية التي أقيمت أمس الخميس.

وتُعد هذه الانطلاقة الأسوأ للزمالك، منذ تكوين الفريق، إذ إنه افتتح الموسم الماضي بالهزيمة من الأهلي 2-1، لكنه تمكن سريعًا من تحقيق أول انتصار له على حساب زد، بثلاثية نظيفة، ثم فاز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في الرابعة والنصف عصر يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة، بحثًا عن الفوز الأول، كذلك أول أهدافه في الموسم الجديد.

الزمالك سيدات الزمالك الدوري المصري للسيدات رقم سلبي للزمالك
