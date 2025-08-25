مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جماهير غزل المحلة تشعل الأجواء خلال مباراة الأهلي (فيديو وصور)

07:19 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
    جماهير غزل المحلة في مباراة الأهلي
تصوير ـ عمر سلامة:

لم تتوقف جماهير غزل المحلة المتواجدة في استاد المحلة لمساندة فريقها أمام الأهلي عن التشجيع والأهازيج خلال الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين غزل المحلة ونظيره الأهلي وسط سيطرة وخضورة للاعبي القلعة الحمراء.

ويستضيف ستاد غزل المحلة مساء اليوم الإثنين مباراة المحلة والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

غزل المحلة كان قد تعادل خلال الثلاث جولات الأولى من الدوري سلبيًا أمام البنك الأهلي، سموحة، الجونة، فيما تعادل الأهلي في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت قبل الفوز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف أمام فاركو ولم يشارك الأهلي في الجولة الثالثة.

