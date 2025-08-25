جماهير غزل المحلة تشعل الأجواء خلال مباراة الأهلي (فيديو وصور)

تصوير ـ عمر سلامة:

لم تتوقف جماهير غزل المحلة المتواجدة في استاد المحلة لمساندة فريقها أمام الأهلي عن التشجيع والأهازيج خلال الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين غزل المحلة ونظيره الأهلي وسط سيطرة وخضورة للاعبي القلعة الحمراء.

ويستضيف ستاد غزل المحلة مساء اليوم الإثنين مباراة المحلة والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

غزل المحلة كان قد تعادل خلال الثلاث جولات الأولى من الدوري سلبيًا أمام البنك الأهلي، سموحة، الجونة، فيما تعادل الأهلي في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت قبل الفوز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف أمام فاركو ولم يشارك الأهلي في الجولة الثالثة.

اقرأ أيضًا:

لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي والمحلة تجاه محمد الشناوي قبل المباراة (صورة)





القائم يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفًا رائعًا للأهلي في مرمى المحلة (فيديو)



